Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее

Ранее никто не мог себе представить, что можно взять и закрыть тысячу залов, говорит Игорь Луценко.

У власти всегда были рычаги остановить нелегальный игорный бизнес.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший народный депутат Игорь Луценко.

"Значительная часть игроков этого бизнеса и их друзья в парламенте были уверены - нынешний статус-кво никто радикально не будет разрушать. Мол, вопрос легализации откладываться на потом.

Но оказалось, что эта тема лично тронула Зеленского. Созданную годами систему начали разрушать. Взялись именно сейчас по политическим соображениям. Большой вопрос, что дальше будет с Национальной полицией и Аваковым, который ее контролирует. Он пойдет вверх или вниз?

Во-вторых, нужно иметь стабильные доходы в государственный бюджет на следующий год. Все понимают: с тех космолотов ничего не перепадает. Решили прийти к компромиссу - давайте вы немного подвинетесь с улиц и будете больше платить. Но по большому счету останется так, как есть. Бизнес будет работать, но с определенными нюансами. Даже на такое не согласились. Поэтому власть пошла в наступление. Ранее никто не мог себе представить, что можно взять и закрыть тысячу залов.

Стала очевидной роль государственных чиновников в контроле этого бизнеса

Стала очевидной роль государственных чиновников в контроле этого бизнеса. Оказывается, так можно было сделать в любой момент в предыдущие 5-10 лет. Это сейчас сказывается на легитимности власти, как таковой. Даже если лично инициировал Зеленский, возникает вопрос: почему этого не делал три месяца назад?

На самом деле легализация выгодна владельцам игорного бизнеса. Потому что потом надо будет меньше платить откатов полиции, или кто их там крышует. При этом, не факт, что выйдут из тени. Например, таксистский бизнес в столице тоже легальный, но из него почти ничего не платят по налогам в бюджет.

Проблему с игровыми автоматами решили, но временно. Как оказалось, есть рычаги просто взять и все остановить. Пустив сигнал по административных нервах. Идет торг, который завершится каким-то решением посередине", - говорит Игорь Луценко.

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Полицейские остановили работу более 5300 игорных заведений по всей Украине. В закрытии игорных заведений задействовали 715 мобильных групп, написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram. Накануне Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. "С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай... те", - написал в Facebook президент Владимир Зеленский 20 декабря.