 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Просмотров: 576
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 144
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 144
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 1440
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1404
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 666
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1323
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1953
Фото
Все фото
4
5
7
4
4
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
&quot;Единство помогло нам остановить российскую агрессию&quot; - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
"Единство помогло нам остановить российскую агрессию" - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
Видео
Все видео
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Из Зеленского готовят второго Лукашенко - Бессмертный
Из Зеленского готовят второго Лукашенко - Бессмертный
Корпоратив "Слуг народа": Зеленский читает тост, гостей развлекают Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil
Корпоратив "Слуг народа": Зеленский читает тост, гостей развлекают Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 1449
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1197
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1332
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 621
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1251
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
22 декабря 2019
Просмотров: 261
В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки
На поверхні моїх спогадів про Новий рік лежить пелюстка ніжного поцілунку. Світло-рожева, майже біла. Такими були того грудневого дня Анині губи. ...
понедельник, 23 декабря 2019 15:23

Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее

  Комментировать
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Ранее никто не мог себе представить, что можно взять и закрыть тысячу залов, говорит Игорь Луценко.

У власти всегда были рычаги остановить нелегальный игорный бизнес.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший народный депутат Игорь Луценко.

"Значительная часть игроков этого бизнеса и их друзья в парламенте были уверены - нынешний статус-кво никто радикально не будет разрушать. Мол, вопрос легализации откладываться на потом.

Но оказалось, что эта тема лично тронула Зеленского. Созданную годами систему начали разрушать. Взялись именно сейчас по политическим соображениям. Большой вопрос, что дальше будет с Национальной полицией и Аваковым, который ее контролирует. Он пойдет вверх или вниз?

Во-вторых, нужно иметь стабильные доходы в государственный бюджет на следующий год. Все понимают: с тех космолотов ничего не перепадает. Решили прийти к компромиссу - давайте вы немного подвинетесь с улиц и будете больше платить. Но по большому счету останется так, как есть. Бизнес будет работать, но с определенными нюансами. Даже на такое не согласились. Поэтому власть пошла в наступление. Ранее никто не мог себе представить, что можно взять и закрыть тысячу залов.

Стала очевидной роль государственных чиновников в контроле этого бизнеса

Стала очевидной роль государственных чиновников в контроле этого бизнеса. Оказывается, так можно было сделать в любой момент в предыдущие 5-10 лет. Это сейчас сказывается на легитимности власти, как таковой. Даже если лично инициировал Зеленский, возникает вопрос: почему этого не делал три месяца назад?

На самом деле легализация выгодна владельцам игорного бизнеса. Потому что потом надо будет меньше платить откатов полиции, или кто их там крышует. При этом, не факт, что выйдут из тени. Например, таксистский бизнес в столице тоже легальный, но из него почти ничего не платят по налогам в бюджет.

Проблему с игровыми автоматами решили, но временно. Как оказалось, есть рычаги просто взять и все остановить. Пустив сигнал по административных нервах. Идет торг, который завершится каким-то решением посередине", - говорит Игорь Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00

Полицейские остановили работу более 5300 игорных заведений по всей Украине. В закрытии игорных заведений задействовали 715 мобильных групп, написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Накануне Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

"С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай... те", - написал в Facebook президент Владимир Зеленский 20 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Папа Римский возглавил православную церковь

Пассажиры самолета ели тела погибших

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 301285
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 19035
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 13248
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 4 Просмотров: 10557
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 7515
Политика
Дочь депутата от "Опоблоку" получила более 200 тыс. грн госпомощи
Дочь депутата от "Опоблоку" получила более 200 тыс. грн госпомощи Просмотров: 180
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
 Просмотров: 144
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
 Просмотров: 144
В США хотят допросить свидетелей из-за задержки военной помощи Украине
В США хотят допросить свидетелей из-за задержки военной помощи Украине Просмотров: 135
"Возможна масштабная война" - политолог прокомментировал заявления Путина
"Возможна масштабная война" - политолог прокомментировал заявления Путина
 Просмотров: 1620
Больше всего комментируют
4
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
3
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
2
Украина приобретет американские вертолеты "Apache"
2
Украинцы выбрали политика года
Голосов: 14267
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua