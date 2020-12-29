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вторник, 29 декабря 2020 19:48

Почему Россия пытается возродить СССР

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Почему Россия пытается возродить СССР
Резников объяснил, зачем РФ стремится возродить СССР. Фото: Украинская правда

Главной целью России является не только уничтожение Украины как независимого государства, но и создание определенного аналога советской "империи" для контроля соседних стран.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью ТСН.

Это необходимо руководству страны-агрессора, чтобы не потерять абсолютную власть и целостность Российской Федерации, считает министр.

"Мне кажется, что геополитическая цель России - это восстановление своего влияния. То есть это такая панимперская политика, которая всегда была в имперской России, затем в СССР, и в РФ как наследнице. Она хочет оставлять влияние, это в ее интересах, чтобы сохранить себя в своих границах. Поэтому надо иметь влияние на Украину, Беларусь, Молдову, страны Кавказа, страны Балтии. Это такой пояс их безопасности".

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Расчет Кремля прост: если он потеряет влияние в перечисленных государствах, то проигрывает Западу. Кроме того, успешный опыт демократических изменений кое-где впоследствии может вылиться в свержение власти в самой России, заметил Резников.

"А это точно не устраивает российскую господствующую верхушку. Даже белорусский кейс для них сегодня очень сложный. Возможно, перевыборы в Беларуси и были бы интересными, но это бы означало, что перевыборы - это следствие уличных протестов людей, которые за демократию и свободные выборы. А демонстрацию этого на территории РФ точно нельзя допустить".

Из Украины в РФ также стремятся вылепить негативный образ, пытаясь убедить население в том, что любые майданы всегда приводят к развалу и раскола, добавил вице-премьер.

Алексей Резников в интервью ТСН заявил, что Россия в вооруженном конфликте с Украиной выбрала стратегию выжидания, надеясь на изменение поведения Запада или дестабилизацию в нашем государстве.

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