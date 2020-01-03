Почему Парубий завидует Разумкову – красноречивое видео

В предыдущем парламенте в коалиции не могли собрать голоса, сейчас монобольшинство голосует единогласно

В Сети появилось сравнительное видео работы парламента при спикерстве Дмитрия Разумкова и его предшественника Андрея Парубия.

На видео от движения "Честно" монобильшинство "Слуги народа" за секунды голосует по команде.

Затем показывают спикера Парубия и предыдущий парламент:

– Не все успели проголосовать. Сейчас еще раз поставлю на голосование. Четыре голоса не успели подойти. Ждем. Будет негативное голосование, буду публиковать в "Голосе Украины". Что происходит, ребята? 63 – Блок Петра Порошенко. Было 68.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26 – "Европейской солидарности", 24 – "Батькивщины", 20 – "Голоса", 23 – группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.