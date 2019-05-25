Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому

Емельян призвал Зеленского представить наконец свою программу. Фото: ichef.bbci.co.uk

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum 23 мая в Киеве.

"Правильно говорить не" диджетализация ", а дигитализация и, представьте себе, - мы правильно произносим это слово! Возможно на украинском - цифровизация "- написал Омелян на странице в Facebook.

"А кто-то на нем запнулся ... Наверное потому, что, как минимум, не понимает, что это такое. Ничего, чувак, мы объясним. Потому что у нас у всех мозгов больше, чем у вас (цитата). И извините, что украинский, потому что кацапской чиновнику не пристало говорить, тем более президенту. Может Зе! Словарь пополнится, кто знает? "- написал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: UKRCEMFOR-2019 откроют вице-премьер Зубко и министр Омелян

Владимир Омелян посоветовал Зеленскому "отъехать в сторону от маршрута" квартира - студия 95-го квартала "хотя бы на 100 километров и увидеть, что медицину нужно развивать всесторонне".

"Превентивная медицина по деньгам вашим кураторам, и она точно есть в Швейцарии и Израиле. Но мы тоже ее уже создаем, с нуля.Пример с Африкой хотя и имеет смысл, но его на голову не натянешь. Украинцы были уверены, что Украина находится на карте Европы. И у нас уже есть мобильная связь 4G, и она развивается. А еще в 2013 году и 3G не было, благодаря твоим Госпидарникам, которых Ты поворачиваешь к власти сегодня ".

Также министр напомнил, что в прошлом месяце запустили пилотный проект 5G на транспортной инфраструктуре и отметил, что это немало. А дигитализация, по мнению Омеляна, уже происходит в Украине.

"Уже все перешли на цифровые подписи и электронний документооборот, сервисы переходят в цифру, дигитализация происходит повсюду. Похоже, что иммунитет присутствует не только на будущее, но и на сегодня. СЕТАМ на блокчейне, Геокадастр на блокчейне, реестр колесных транспортных средств Мининфраструктуры уже на этапе перевода на блокчейн ".

Владимир Емельян отметил, что в Украине взрывной рост количества электрокаров. Также есть много инициатив и проектов дронами, новыми и интеллектуальными транспортными системами, цифровыми транспортными моделями, открытым данным и тому подобное.

"Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализуется! Лифт работает, только не ты его начал! И ты максимум там лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе. Может хватит популизма, чувак? Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем, как критиковать работу других людей - придумай что-то свое и разберись в терминах "- написал министр.

Емельян призвал Зеленского представить наконец свою программу по проектам. Иначе это факинг бла-бла-бла.

Министерство инфраструктуры ищет недискриминационный механизм господдержки украинских авиакомпаний, которые вынуждены облетать территорию России при осуществлении рейсов на восточных направлениях.