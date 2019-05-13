Министерство инфраструктуры будет поддерживать авиакомпании, которые будут облетать Россию

Омелян поддержит авиакомпании, которые будут облетать Россию. Фото: ТСН

Министерство инфраструктуры ищет недискриминационный механизм господдержки украинских авиакомпаний, которые вынуждены облетать территорию России при осуществлении рейсов на восточных направлениях.

"Здесь проблема не только в позиции Украины, но и в международной позиции. Если это решение и этот механизм будет введен, он должен быть недискриминационным", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем в системе европейской авиационной индустрии, поэтому должны соблюдать их правила. Если удастся разработать такой механизм с учетом и внутреннего, и внешнего факторов, министерство будет готово его поддержать", - подчеркнул министр.

Он отметил, что украинские авиакомпании при полетах на восток действительно находятся в гораздо более невыгодной позиции, чем иностранные, поскольку есть дополнительная трата времени и горючего.

"Мы пытаемся найти какое-то решение, но пока четкого механизма нет. Хотя этот вопрос поднимался со стороны украинских авиакомпаний", - заявил Омелян.

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На маршруте Киев - Пекин - Киев самолет, который облетает территорию России, тратит в среднем на четыре часа больше, чем аналогичный самолет, который не имеет ограничений по облету.