Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским

О чем говорили Байден с Путиным. Фото: https://donpatriot.news/

Американский президент Джо Байден не спешил говорить с Владимиром Путиным, хоть Москва это предлагала на прошлой неделе. Байден обнаружил этим уважение к европейским партнерам, показал, что разговор с российским лидером не является для него первоочередным. Также посоветовался с ними, чтобы выразить Путину взвешенные мысли, объяснил в комментарии Gazeta.ua директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

"О же разговоры, понятно, что Байден должен был предоставить перечень критических замечаний, которые Америка в отношении России. Хорошо, что Украина попала в этот перечень, потому что там и без нас хватает: и о вмешательстве в выборы, и о кибератаки в прошлом году и судьбу российского оппозиционера Алексея Навального. Это подтверждает ожидания Украины от новой администрации США - будет прогнозируемая политика в отношении России и поддержка Украины", - сказал Дубовик.

То, что до сих пор Байден не говорил с Зеленским, ничего не значит, кроме занятости нового американского президента, считает.

"На посту находится всего неделю, поэтому сначала должен поговорить с ведущими мировыми лидерами, к которым президент Украины пока не принадлежит. Но вскоре это произойдет. Пора уже Вашингтону пригласить Зеленского с государственным визитом, потому предыдущая администрация так это и не смогла. Возможно, и обсудят визит Байдена в Украину, но из-за пандемии он не будет спешить ".

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27 января стало известно также о заявлении нардепа Андрея Деркача и возбуждения уголовного дела в Украине против американского президента Джо Байдена.

"С одной стороны это дело никуда не пойдет, потому что там нет контекста, который мог бы быть опасным для Байдена. При этом такие действия в Украине недопустимы. Как и отсутствие реакции Офиса президента на них. Должны были во власти и отреагировать на последние санкции США, к которым, в частности, попал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский ".

Президент США Джо Байден по инициативе российской стороны провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Перед разговором с Путиным Байден консультировался с европейскими партнерами из Великобритании, Германии и Франции, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.