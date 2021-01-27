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среда, 27 января 2021 12:06

Байден советовался с союзниками в Европе и НАТО перед разговором с Путиным

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Байден советовался с союзниками в Европе и НАТО перед разговором с Путиным
Джозеф Байден / Reuters

Президент США Джо Байден по инициативе российской стороны провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.

Перед разговором с Путиным Байден консультировался с европейскими партнерами из Великобритании, Германии и Франции, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет информагентство АР.

На прошлой неделе Москва обратилась с просьбой о звонке. Байден согласился, но хотел сначала подготовиться со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, и сделал это.

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Перед тем, как говорить с Путиным, Байден также позвонил генсеку НАТО Енсу Столтенбергу, чтобы заверить США в приверженности Альянса, как оплота противостояния российской агрессии.

26 января Байден и Путин провели разговор. Белый дом заявил, что США твердо поддерживает суверенитет Украины, а Россия поддерживает сепаратистов на востоке Украины. Также президент США осудил арест Навального и применения Москвой силы против участников протестов в субботу, 23 января. Говорили главы 2 стран также о продолжении "Договора об ограничении стратегического наступательного вооружения", срок действия которого завершается 5 февраля.

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