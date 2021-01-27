Диверсия против Байдена и Порошенка - ОП должен сделать срочное заявление

Дела против Порошенко и Байдена - политтехнология. Фото: УНН

Заявления против Порошенка и Байдена - провокация и политтехнология. Заявителя Деркача США открыто называют "агентом Кремля", поэтому понимаем, что это диверсия против украино-американских взаимоотношений, сказал в комментарии Gazeta.ua политолог Олег Саакян. Одновременно это удар по Зеленскому и пас на Порошенка, добавил.

"Украинская власть должна отреагировать срочным кратким заявлением, что это не повлияет на взаимоотношения, уважение, сотрудничество с США, а лежит в поле дипломатии. Любое заявление, которое подают, правоохранительные органы должны регистрировать и вносить в Единый государственный реестр. Сразу же начинается уголовное производство, это можно использовать в своих политических и геополитических целях. Этим часто пользуются, потому что проигнорировать заявление не могут. Но могут в ускоренном режиме проверить информацию и дать заключение, имеет ли дело почву, или его нужно закрыть", - пояснил Саакян.

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"Через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов открыли 2 новых производства о якобы вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора Украины Шокина со стороны 5-го президента Украины Порошенка и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена", - заявил адвокат Порошенка Игорь Головань. Добавил, что подобными провокациями пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США.