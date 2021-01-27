Открыли новые уголовные производства в отношении Байдена и Порошенко

Головань добавил, что подобными провокациями пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США. Фото: "УНИАН"

В Украине в отношении 5-го президента Петра Порошенко и 46-го президента США Джо Байдена зарегистрировали 2 новых уголовных производства.

Их зарегистрировали по заявлению нардепа Андрея Деркача, который недавно попал под санкции США. Об этом заявил адвокат Порошенка Игорь Головань.

"Через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, открыли 2 новых производства, касающиеся якобы вмешательства в деятельность бывшего генпрокурора Украины Шокина со стороны 5-го президента Украины Порошенка и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена", - сказал он.

Адвокат добавил, что подобными провокациями пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского прокомментировали разговор Байдена с Путиным

19 мая 2020 года нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенка. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко. Facebook заблокировал аккаунт политика Андрея Деркача. В США аннулировали визу украинцу, который сотрудничал с Деркачом.