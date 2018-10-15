Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов

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Завтра, 16 октября, Верховная Рада соберется в сессионном зале для принятия государственно важных решений. До этого неделю народные депутаты работали в комитетах, комиссиях, фракциях и на других фронтах.

За это время народные избранники также посещали форумы, музыкальные рейвы, европейские города. А украинской делегации в ПАСЕ удалось заблокировать принятие вопроса изменений регламента, что делает невозможным отмену санкций в отношении российской делегации и ее возможного возвращения к полноценной работе в Ассамблее.

После победы нардепы в кулуарах ПАСЕ в ответ на провокационные вопросы представителя одного из российских государственных пропагандистских телеканалов спели гимн Украины.

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Управление делами Верховной Рады запустило процесс ремонта зала пленарных заседаний. В частности, планируют заменить систему электронного голосования "Рада". Это может сделать невозможным кнопкодавство и уменьшить прогулы нардепов.