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пятница, 06 декабря 2019 12:50

"Победа будет" - Зеленский приехал к военным на Донбасс

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В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский поехал к военнослужащим Операции объединенных сил.

  Вместе с президентом был заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Вместе с президентом был заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

В пятницу Зеленский приехал в Донецкую область.

"Для меня очень важно в этот день быть именно здесь, в зоне ООС. Чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за самоотверженную службу, за то, что храните наш суверенитет и независимость Украины", - сказал Зеленский.

Рядом с ним был министр обороны Андрей Загороднюк.

"Шестой год продолжается аннексия Крыма Российской Федерацией и война на востоке Украины. За свободу Украины ежедневно платит жизнью и здоровьем лучших сыновей и дочерей. Мы склоняем голову перед настоящими героями, которые отдали свою жизнь за наше мирное будущее", - сказал президент .

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

"Государство, которое не поддерживает и не беспокоится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь очень необходимы для ВСУ к стандартам НАТО. Постоянно развиваться, укреплять нашу боеспособность и подготовку. Победа будет на нашей стороне", - заявил Зеленский.

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6 декабря в Украине празднуют день Вооруженных сил. В этот день в 1993-м наш первый парламент принял Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".

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Дата
06
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