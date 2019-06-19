Плюнули на декоммунизацию: Харьковский горсовет возобновил проспект Жукова

Фото: 057.ua

Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

За это в среду проголосовали 59 депутатов, против - 13, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Решение предусматривает также, что имя Григоренко будет присвоено новой улице от ул. Рымарской до ул. Клочковской.

В мае 2016-го председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

В документе говорилось о переименовании станции метро Маршала Жукова на Дворец спорта, а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая этого года на сайте Харьковского горсовета зарегистрировали электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова и убрать с площади Свободы волонтерскую палатку "Все для победы", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014-го.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городской властью.

"Если решение подпишет мэр Кернес ,наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона", - заявил в Twitter председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Харківська міська рада проголосувала за перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Порушила закон, сховавшись за принцип колективної безвідповідальності. Якщо рішення підпише мер Кернес, настане час для його персональної відповідальності за порушення закону. — Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) 19 червня 2019 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове повалили памятник Жукову

12 мая харьковчане вышли на митинг в центр города против сноса палатки волонтеров. Демонтировать палатку от волонтеров организации "Інфоцентр Євро Харків" требовала мэрия.