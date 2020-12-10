Планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию для проверки тарифов

В Украине планируют создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию для защиты потребителей. В ВР зарегистрировали законопроекты, которые предусматривают создание инспекции. Она должна будет осуществлять государственный контроль за стандартами и нормами в сфере ЖКХ.
По словам заместителя министра развития общин и территорий Натальи Хоцяновской, отрасль ЖКХ на протяжении многих лет остается проблемной, сообщает правительственный портал.
"Потребитель является незащищенным. С начала года в министерство поступило более 2 тысяч обращений граждан по вопросам ЖКХ. Орган контроля в такой важной отрасли отсутствует. Жилищно-коммунальная инспекция должна выступить арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг", - сказала Хоцяновская.
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В компетенцию инспекции войдет проверка предоставления ЖКУ, в частности по тепло-, водоснабжению и водоотведению, обращению с отходами, управлению многоквартирными домами. Также она будет проверять экономическое обоснование тарифов на услуги ЖКХ.
Для проверки качества услуг и состояния домов инспекторы будут осуществлять плановые и внеплановые проверки. А также осуществлять контроль за ответственным пользованием услугами.
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На сегодняшний день ответственность за экономическую обоснованность тарифов возлагается на органы местного самоуправления. Однако отсутствие контроля за ценообразованием в сфере ЖКХ приводит к злоупотреблениям.
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