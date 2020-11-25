Украинцам запретили переходить на индивидуальное отопление

Решение об отключении должно подтверждаться протоколом общего собрания жильцов. Фото: pixabay.com

Верховный Суд запретил украинцам лично отсоединять квартиры от центрального отопления. Отныне переходить на индивидуальное отопление может только целый дом сразу.

Об этом свидетельствует решение ВСУ, которое было принято в составе коллегии судей Кассационного административного суда, сообщает Obozrevatel.

Так, одному из жителей многоэтажки в Дружковке (Донецкая область) городской совет отказал в устройстве индивидуального отопления жилого помещения. Судьи постановили, что разрешение на отключение от сетей централизованного отопления и теплоснабжения может быть выдано только при условии отсоединения всего жилого дома.

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Решение об отключении должно подтверждаться протоколом общего собрания жильцов о создании инициативной группы по решению вопроса отключения от отопления и горячего водоснабжения.

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