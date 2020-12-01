Долги украинцев за коммуналку выросли на 1,7 млрд

В целом, уровень оплаты коммунальных услуг за октябрь составил 81,2%. Фото: pexels.com

В октябре 2020 задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги составила 56,1 млрд грн. Это на 1,7 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

В целом, уровень оплаты коммунальных услуг за октябрь составил 81,2%. Украинцы заплатили 9 млрд грн, хотя получили платежки на 11 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Сегодня".

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Задолженность по типам услуг ЖКХ распределилась следующим образом:

за поставки и распределение природного газа – 22,4 млрд грн;

за поставку тепловой энергии и горячей воды – 16,7 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,7 млрд грн;

за поставку и распределение электрической энергии – 5,1 млрд грн;

за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд грн;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд грн.

Впрочем, коммунальные долги украинцев всегда увеличиваются в отопительный сезон. Погасить их люди пытаются в летний период.

На сегодня ответственность за экономическую обоснованность тарифов возлагается на органы местного самоуправления. Однако отсутствие контроля за ценообразованием в сфере ЖКХ приводит к злоупотреблениям.