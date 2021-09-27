Пиар-фильм Офиса президента сравнили с темниками Кучмы

 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 936
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 675
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2034
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 954
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1161
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 405
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4518
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3402
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 234
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 252
Фото
Все фото
8
15
4
5
6
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
Нардепа будут судить за неуплату более 100 млн грн налогов
Нардепа будут судить за неуплату более 100 млн грн налогов
Видео
Все видео
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
Интервью
1/5
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 441
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3312
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 792
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2673
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1332
Колонка
Олег Снігур
Олег Снігур
27 сентября 2021
Просмотров: 54
Аби мати спокій
– Поговори з моєю мамою, бо буде, як і тоді, – просить кума. Попереднього разу посварилася з матір'ю через вибори, не розмовляли сім ...
понедельник, 27 сентября 2021 17:44

Пиар-фильм Офиса президента сравнили с темниками Кучмы

  Комментировать
Пиар-фильм Офиса президента сравнили с темниками Кучмы
Фильм пиарит руководителя ОП Ермака.

Фильм о подготовке празднования к 30-летию независимости Украины, который показывали на прошлой неделе центральные телеканалы, оказался пиаром руководства Офиса президента.

Об этом сообщает "Детектор медіа".

54-минутный фильм "30 лет Независимости. За кулисами. Спецпроект о том, как и кто готовил главный праздник страны" показали 24 сентября на пяти телеканалах, связанных с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным.

Также показали на телеканалах "Дом" і "UA: Перший".

Суть фильма сводится к тому, что главными создателями праздника были руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Президент Владимир Зеленский в фильме - на вторых ролях, пишет медиа-эксперт Отар Довженко.

Журналист напоминает: 20 лет назад группа политтехнологов в Администрации президента Леонида Кучмы рассылала всем телеканалам указания. Что показывать, как показывает, о чем молчать. Большинство телеканалов эти указания - их впоследствии назвали темниками - выполняла.

"Мы вдруг увидели похожую ситуацию. Офис президента Владимира Зеленского снял фильм, посвященный своим успехам в организации празднования 30-й годовщины восстановления независимости Украины, и предложил его центральным телеканалам.

И так случилось, что все четыре большие телегруппы - Ахметова, Пинчука, Коломойского и Фирташа- Левочкина - предложение приняли. Фильм вышел 24 сентября на шести каналах", - отмечает Довженко.

Фильм является пиаром по форме и содержанию. Он не имеет ничего общего ни с документалистикой, ни с беспристрастным освещением ситуации. Снятый специально для улучшения имиджа даже не президента, а Офиса президента, говорится в статье.

При этом ОП не является органом власти, а должен помогать президенту осуществлять властные полномочия.

Кто снял фильм - неизвестно. Единственный финальный титр, который увидели зрители в эфире, - "ФЛП Нестеренко А.В.".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одиозный Татаров отгулял день рождения - приветствовали силовики, "слуги" и заместители Венедиктовой

Олигархические телеканалы приняли предложение показать фильм - все в один день, через месяц после праздника - именно тогда, когда Верховная Рада приняла закон об олигархах.

"Сомнений в том, что Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук заинтересованы в сохранении, а желательно улучшении своих позиций в экономике и политике, которое возможно лишь при условии конструктивных взаимоотношений с властью, нет. То, что они готовы рассчитываться за конструктивные отношения лояльностью своих телеканалов, тоже не вызывает сомнений.

Они делали так при Януковиче, делали при Порошенко и уже делают при Зеленском. Или правильнее сказать - Ермаке?

Вопрос только в том, чего в следующий раз потребует от них Банковая после этого "тест-драйва".

Покажут ли они так же послушно какое-нибудь "расследование" вроде тех, которые заказывала Банковая во времена Майдана? Срежиссированное интервью вроде спектаклей, которые разыгрывал Янукович для лояльных телеканалов в Межигорье?" - пишет Отар Довженко.

Форумы президента Заленского "Украина 30" проводила фирма семьи Кирилла Тимошенко. А оплатили их олигархи, сообщили СМИ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пиар-фильм Офиса президента сравнили с темниками Кучмы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 29512
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 12375
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 8721
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 6993
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 6471
Политика
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения Просмотров: 18
Россия может полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину 
Россия может полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину  Просмотров: 198
Лукашенко заявил об открытии фронта против Украины - в МИД отреагировали
Лукашенко заявил об открытии фронта против Украины - в МИД отреагировали 1 Просмотров: 702
Зеленский внес законопроект о защите политзаключенных
Зеленский внес законопроект о защите политзаключенных Просмотров: 36
Рейтинг партий возглавляют "Слуга народа" и "Европейская солидарность" - соцопрос
Рейтинг партий возглавляют "Слуга народа" и "Европейская солидарность" - соцопрос Просмотров: 315
Больше всего комментируют
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
1
В "Слуге народа" Разумкова сравнили с "печальной девочкой"
1
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
1
Зеленский и президент Египта обсудили сотрудничество в оборонной сфере
Голосов: 8397
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть