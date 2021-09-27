Пиар-фильм Офиса президента сравнили с темниками Кучмы

Фильм пиарит руководителя ОП Ермака.

Фильм о подготовке празднования к 30-летию независимости Украины, который показывали на прошлой неделе центральные телеканалы, оказался пиаром руководства Офиса президента.

Об этом сообщает "Детектор медіа".

54-минутный фильм "30 лет Независимости. За кулисами. Спецпроект о том, как и кто готовил главный праздник страны" показали 24 сентября на пяти телеканалах, связанных с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным.

Также показали на телеканалах "Дом" і "UA: Перший".

Суть фильма сводится к тому, что главными создателями праздника были руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Президент Владимир Зеленский в фильме - на вторых ролях, пишет медиа-эксперт Отар Довженко.

Журналист напоминает: 20 лет назад группа политтехнологов в Администрации президента Леонида Кучмы рассылала всем телеканалам указания. Что показывать, как показывает, о чем молчать. Большинство телеканалов эти указания - их впоследствии назвали темниками - выполняла.

"Мы вдруг увидели похожую ситуацию. Офис президента Владимира Зеленского снял фильм, посвященный своим успехам в организации празднования 30-й годовщины восстановления независимости Украины, и предложил его центральным телеканалам.

И так случилось, что все четыре большие телегруппы - Ахметова, Пинчука, Коломойского и Фирташа- Левочкина - предложение приняли. Фильм вышел 24 сентября на шести каналах", - отмечает Довженко.

Фильм является пиаром по форме и содержанию. Он не имеет ничего общего ни с документалистикой, ни с беспристрастным освещением ситуации. Снятый специально для улучшения имиджа даже не президента, а Офиса президента, говорится в статье.

При этом ОП не является органом власти, а должен помогать президенту осуществлять властные полномочия.

Кто снял фильм - неизвестно. Единственный финальный титр, который увидели зрители в эфире, - "ФЛП Нестеренко А.В.".

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Олигархические телеканалы приняли предложение показать фильм - все в один день, через месяц после праздника - именно тогда, когда Верховная Рада приняла закон об олигархах.

"Сомнений в том, что Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук заинтересованы в сохранении, а желательно улучшении своих позиций в экономике и политике, которое возможно лишь при условии конструктивных взаимоотношений с властью, нет. То, что они готовы рассчитываться за конструктивные отношения лояльностью своих телеканалов, тоже не вызывает сомнений.

Они делали так при Януковиче, делали при Порошенко и уже делают при Зеленском. Или правильнее сказать - Ермаке?

Вопрос только в том, чего в следующий раз потребует от них Банковая после этого "тест-драйва".

Покажут ли они так же послушно какое-нибудь "расследование" вроде тех, которые заказывала Банковая во времена Майдана? Срежиссированное интервью вроде спектаклей, которые разыгрывал Янукович для лояльных телеканалов в Межигорье?" - пишет Отар Довженко.

Форумы президента Заленского "Украина 30" проводила фирма семьи Кирилла Тимошенко. А оплатили их олигархи, сообщили СМИ.