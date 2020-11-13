Петиция об отмене карантина набрала 25 тыс. голосов

Подписанты требуют отменить карантин выходного дня. Фото: Reuters

Петиция на сайте президента об отмене карантина выходного дня набрала более 25 000 голосов, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел глава государства.

Такое количество голосов петиция набрала всего за четыре дня. Автором петиции выступила Екатерина Егорова.

В тексте петиции Егорова привела выдержки из законодательства, в которых говорится о правах граждан на предпринимательскую деятельность, работу, соцзащиту, необходимый жизненный уровень и компенсацию со стороны государства за потери, вызванные незаконными решениями.

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По ее словам, введение карантина выходного дня будет иметь катастрофические последствия для экономики, а также приведет к убыткам и закрытием заведений, в результате чего десятки тысяч человек потеряют работу.

Автор и подписанты петиции требуют отменить карантин выходного дня, а в будущем проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса при принятии подобных решений.

С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня. В это время будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов, непродуктовых магазинов и ТРЦ.