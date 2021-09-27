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понедельник, 27 сентября 2021 14:08

Петиция о запрете гастролеров из РФ за неделю набрала более половины нужных голосов

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Петиция о запрете гастролеров из РФ за неделю набрала более половины нужных голосов
Тем временем компания Concert.Ua анонсирует концерты Басты и "Кино", которые выступали в оккупированном Крыму.

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора - России - до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами за неделю собрала более половины нужных голосов.

Петицию 21 сентября зарегистрировал продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк.

По состоянию на 13:43 понедельника она уже получила 14 189 подписей из необходимых 25 тыс.

Ссылка на петицию ЗДЕСЬ.

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты/артистки, актеры/актрисы - на самом деле не несут никакой культуры.

Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России", - говорится в тексте.

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По словам Кондратюка, это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев.

"Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и желаем победить в этой праведной для Украины и украинцев войне.

Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны. Поскольку они являются продолжением войны другими методами - методами интереса украинцев к культуре агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и претерпели лишений миллионов вынужденных переселенцев", - говорится в петиции.

Несмотря на общественный резонанс, Баста выступил в июне этого года в Киеве.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

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Дата
27
сентября

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