Петиция о лишении Медведчука звания пошла на стол Зеленского

Медведчука могут лишить звания.

Петиция о лишении кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины" набрала необходимое количество голосов на сайте президента Украины.

Обращение зарегистрировали 25 сентября. С тех пор оно превысило необходимое количество голосов - 25 595.

Основанием для снятия звания, по мнению автора, является то, что, по заключению исследования, Медведчук будучи адвокатом поэта Василия Стуса, нарушил свой профессиональный долг, фактически отказавшись защищать его в суде.

Кроме того, как говорится в петиции, в 1985 году Медведчук похожим образом "защищал" диссидента Николая Кунцевича.

Президента Владимира Зеленского призывают отменить указ от 18.08.1992 года в части присвоения Медведчуку соответствующего звания.

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Соратники Виктора Медведчука с частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.