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вторник, 17 сентября 2019 11:14

Охрана кума Путина захватила 11 тыс. "квадратов" на Трухановом острове – СМИ
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Соратники нардепа, кума президента России Виктора Медведчука с частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

В общем "Шторм" занял более 11 тыс. кв. м земли. Участок огражден высоким забором, который и закрывает доступ к берегу, пишут журналисты.

И это не единственное нарушение законодательства. Труханов остров - рекреационная зона. Здесь запрещено строительство частных сооружений. Но на занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение, спортплощадка и брезентовая палатка, вроде военной. На территории - постоянных движение, и каждый день здесь находится с десяток охранников.

 

Фирма принадлежит соратникам Медведчука с его движения "Украинский выбор" - Ивану Бойченко и Виктору Черному. Последний стал однопартийцем Медведчука и вместе с ним зашел в парламент в составе "Оппозиционной платформы - "За жизнь".

 

"Шторм" в течение последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране.

 

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что участок числится за районной организацией "Клуб Казак". Еще в 2014-м эта организация пыталась через суд доказать право собственности на старые сооружения спортивно-оздоровительного комплекса, но суд в такой просьбе отказал, потому что общественная организация не смогла доказать, что добросовестно завладела этим имуществом.

Журналисты выяснили, что организация помогла Медведчуку в начале 2000-х получить около 10 га заповедной зоны на берегу Днепра.

"Клуб Козак" попросила гектары национального парка Белоозерский в Переяславе-Хмельницком под свою уставную деятельность, в результате десятки тысяч квадратов природоохранного значения оказались в пользовании ООО "Терра-Инвест", которая принадлежит Медведчуку.

Затем фирма перепродала землю компании беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко "Голдвейн". Впоследствии там появилось угодья "Хантер Хаус" с отелем, вертолетной площадкой, собственной церковью и частным зоопарком. Там после побега Клименко нашли медведей, двух редких амурских тигров.

 

Руководит районной организацией "Клуб Козак" Ян Марченко. В прошлом он - помощник нардепа Тараса Козака, однопартийца и бизнес партнера Медведчука.

Сам Марченко был совладельцем менее 4 аграрных компаний, частью которых в 2017-м году стала владеть жена Медведчука. Кроме того, согласно финансовым отчетам партии именно этот человек пожертвовал "За жизнь" более 1, 5 млн грн.

В конце августа, незадолго до торжественного открытия нового созыва Верховной Рады журналисты начали фиксировать активность вблизи одного из имений на улице Медвинская в Киеве. В течение нескольких дней мужчины в черной, похожей на военную, форме дважды в день блокировали дорогу, пропуская и выпуская кортежи, которые ехали к дому.

 

27 августа журналисты заметили, как водитель и трое пассажиров разгружают припаркованный под забором автомобиль. Груз в чехлах, подобных тем, в которых транспортируют оружие.

 

Груз тоже несут в сторону поместья, куда направляются кортежи.

 

Внешне дом окружен высоким забором, который завешанный камерами слежения. Время от времени мужчины в черном выходят патрулировать улицу.

 

Из-за забора дом похож на дворец с декоративными башнями. Дом и земля записанные на Оксану Марченко.

После того, как США ввели персональные санкции из-за угрозы миру и суверенитету Украины именно на жену Медведчук переписал ключевые активы. Например, фирму "Инвестиционная компания "Укркапитал", владеющею недвижимостью по всей стране. В частности, в Киеве держит более десятка квартир и гаражей в доме на бульваре Шевченко и 12 квартир элитном ЖК на Грушевского, где по соседству имеет апартаменты президент Владимир Зеленский.

Охраной семьи Медведчука и его имущества занимается фирма "Шторм".

 

Эта же компания охраняет дом, который записан лично на Медведчука, в Пуще-Водице.

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14 июня сообщалось, что народный депутат, соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK. Теперь нардеп является официальным владельцем 3-х медиа, ранее он купил "112 Україна" и NewsOne. Эти телеканалы называют ресурсами Медведчука.

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