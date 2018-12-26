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среда, 26 декабря 2018 15:34

Первое место с большим отрывом заняла "Батькивщина" - 35,7% - Тимошенко

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Первое место с большим отрывом заняла &quot;Батькивщина&quot; - 35,7% - Тимошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "не даст сфальсифицировать президентские выборы"

"Батькивщина" победила на выборах в ОТО, которые состоялись 23 декабря, и, по предварительным подсчетам, получила 35,7% голосов избирателей.

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, объявляя предварительные результаты местных выборов.

"Абсолютное первое место с большим отрывом заняла "Батькивщина" - 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% - Блок Петра Порошенко. Эти выборы - последняя крупная репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где не меряют случайно мысли каких-то людей, где социологию считают конкретно по бюллетеням", - отметила председатель партии.

По ее словам, "Батькивщине" удалось добиться победы несмотря на яростный административный ресурс, который задействует действующая власть во главе с президентом Петром Порошенко.

"Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов", - констатировала лидер "Батькивщины" и возмутилась, что власть заставляла кандидатов в главы ОТО идти не самовыдвижением, а от Блока Петра Порошенко.

Впрочем, давление и фальсификации не помогли президентской силе. Как сравнить с предыдущими выборами в апреле, БПП резко снизил свой результат. Это означает, что все их мероприятия политического террора на выборах не срабатывают, убеждена председатель партии.

"Если в апреле из-за давления, админресурс, фальсификаций на выборах депутатов в ОТО они смогли получить 27%, то сейчас 22,7%. Им не помогают грязные и унизительные инструменты, которыми они пользуются. И на президентских выборах им ничто не поможет", - убеждена она.

Зато партия "Батькивщина" от выборов к выборам только увеличивает народную поддержку. Так, политическая сила Юлии Тимошенко победила в каждой из 7 волн выборов в ОТО, получив 30% от количества депутатов, избранных от партий. А также в целом демонстрирует убедительную динамику.

"Мы начинали с 5,68% в 2014 году, в 2016-2017 годах - 28,6%, а на последних выборах мы уже имеем 35,7%", - сказала она.

Юлия Тимошенко гордится своей командой, "которая может противостоять любому нашествию власти и таким масштабным нарушениям".

"Это означает, что на президентских выборах, какие б технологии не использовал Порошенко, с такими гражданами и с такой командой, как у меня, мы можем противостоять всему. Мы не дадим им сфальсифицировать президентские выборы", - подчеркнула политик.

Как известно, в воскресенье, 23 декабря, состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских глав в 77 ОТО в 13 областях Украины.

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