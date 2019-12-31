"Переживаем большое испытание. Должны победить" - Ющенко обратился к украинцам

У каждого есть фронт, от политика до рядового гражданина, говорит Виктор Ющенко.

Украинцы переживают большой экзамен и должны его пройти с победой.

Об этом сказал третий президент Виктор Ющенко в видеообращении-новогоднем приветствии в Facebook.

"Я оптимист и уверен - то большое украинское дело, о котором мечтал Тарас Григорьевич Шевченко, сегодня совершается. Это большой национальный труд и я убежден, что впереди нас ждут большие победы.

С другой стороны, сегодня мы переживаем экзамены, которые, возможно, со времени Украинской Народной Республики мы еще не переживали. Это вызовы нашего территориального единства, нашего политического суверенитета. Это большое испытание для нации. Убежден - мы его преодолеем. Правда, преодолеем при одном обстоятельствах. Когда 45 миллионов украинцев станут одной семьей, интегрированными и солидарными перед вызовом бедствия.

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Поэтому хочу пожелать победы в самом широком смысле этого слова. Чтобы мы получили свою суверенную землю, свои целостные национальные границы.

Для того, чтобы эта победа состоялась, мы должны понимать, что в каждого из нас есть свой фронт. Фронт - у журналистов, фронт - в политиков, фронт - у каждого рядового украинца. Желаю, чтобы на этих фронтах безусловно каждый из нас имел великие победы. Как когда-то говорил Вячеслав Максимович Чорновил, Украина начинается с тебя. Я хотел бы, чтобы мы видели счастливую Украину. Украину, которая побеждает", - обратился Виктор Ющенко.

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