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среда, 16 декабря 2020 17:00

Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист

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15 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021 год. "За" проголосовали фракции "Слуга народа", "Батькивщина", группы "Партия "За будущее" и "Довира".

"В Министерстве финансов нет печатного станка, который печатает деньги. Мы бы с радостью хотели повысить в разы зарплаты и медикам, и педагогам, и воинам, которые держат оборону нашей страны. Но должны держать баланс и исходить из реальных возможностей экономики", - заявил перед голосованием министр финансов Сергей Марченко.

Доходы запланированы в размере 1,092 трлн грн, расходы - 1,347 трлн грн. Дефицит - 5,5% ВВП или 246,6 млрд грн.

Об этом говорим с экономистом Дмитрием Боярчуком.

Автор: "Радіо Свобода"
  Экономика зависит от реформы судов, говорит Дмитрий Боярчук.
Экономика зависит от реформы судов, говорит Дмитрий Боярчук.

Что в главном финансовом документе вызывает у вас больше вопросов?

Переход обязательств на следующий год. Возмещение НДС по нашим оценкам должны быть выше.

Было поразительное размещения облигаций на внутреннем рынке (15 декабря Минфин привлек 51,39 млрд грн средств на аукционах облигаций внутреннего государственного займа. Назвали это рекордом. - Gazeta.ua). Поэтому возможно с теми расходами, которые обязательно надо профинансировать, правительство справится.

Оптимистичный сценарий может произойти, а может нет. Есть серьезные риски по доходам.

Третий момент - квазифискальные расходы в виде кредитных гарантий. Кредитные гарантии - это скрытые расходы. Кредит выдают, деньги тратятся, а долг ложится на налогоплательщиков.

Есть разные разговоры о сигнале МВФ. С ЕС удалось договориться, они деньги дали, чтобы не создавать более серьезного кризиса. Но ввиду того, что происходит, подтверждения от МВФ нет. Сейчас критическая ситуация снимется и в ближайшее время правительство не будет напрягаться, чтобы выполнять все условия МВФ. Тогда покрывать дефицит в следующем году станет сложнее, чем в этом. Единственный шанс - если экономика будет супербыстрого расти и наполняться. Если же быстрого восстановления не будет, профинансировать 5% ВВП дефицита станет трудно.

С ЕС удалось договориться. Подтверждение от МВФ нет

За счет чего будут компенсировать дефицит?

Есть план - внешние, внутренние заимствования. Стандартно.

Инвесторы даже при том, что мир переполнен дешевыми деньгами, достаточно осторожны. Хотят занимать под проценты, которые предлагает Украина, но очень внимательно относятся к позиции МВФ.

Прогноз правительства положительный - рост ВВП, рост минималки и прожиточного минимума.

Поднимая минималку увеличивают доходы от единого социального взноса. Чтобы предприниматели платили больше налогов. Это поднятие налогового давления. Но не можем с уверенностью говорить о повышении благосостояния и доходов в широкой массе.

Какие основания для оптимизма?

В этом году экономика падает. Все ожидают, что в следующем она будет расти. Надеемся. Но надо учитывать усиление карантина в январе. Ковид накрывает волнами. Западные страны вновь вводят карантины.

Одним из факторов для прихода иностранных инвестиций называют реформу оборота сельскохозяйственных земель. Это реально может повлиять на приток капитала?

Земельная реформа - долгоиграющая тема. Рынок земли сразу не расцветет. Тот, кто продает, скажет: две тысячи долларов хотите за гектар, а я хочу по три. Земельная реформа - это важно. Но это дополнительный рост инвестиций в течение 5-10 лет. В 2021 году бума инвестиций не будет. Тем более, когда иностранцы не имеют права на собственность и учитывая события с Конституционным судом (27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях. Приостановил полномочия НАПК по проверке деклараций. - Gazeta.ua).

Что сможет повлиять на приток инвестиций в краткосрочной перспективе?

Потенциал невероятный. Вся экономическая реформа лежит в плоскости судебной. Вы можете пригласить Илона Маска, построить космодром и запускать ракеты, но к вам придет прокуратура или еще кто-то и бизнес отожмут.

Чтобы развивалась экономика, государство должно уменьшить налоги. Чтобы у бизнеса было больше стимулов. Но поскольку у нас очень много социальных обязательств, в первую очередь - пенсии, то снижать налоги не всегда удается. У нас бюджет - всегда социальный. Львиная его доля - социальные расходы.

Идет полный откат в антикоррупционной, судебной реформе

Есть ли скрытые резервы?

Потенциал невероятный. Вся экономическая реформа лежит в плоскости судебной. Вы можете пригласить Илона Маска, построить космодром и запускать ракеты, но к вам придет прокуратура или еще кто-то и бизнес отожмут.

Чтобы развивалась экономика, государство должно уменьшить налоги. Чтобы у бизнеса было больше стимулов. Но поскольку у нас очень много социальных обязательств, в первую очередь - пенсии, то снижать налоги не всегда удается. У нас бюджет - всегда социальный. Львиная его доля - социальные расходы.

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Какие расходы можно было бы сократить?

Трудно сократить без изменения структурных подходов. Все отрасли определенным образом недофинансированы. Нужно реформировать пенсионную систему, уменьшить эти расходы. Иначе подходить к долговой политики, чтобы обслуживание долга было меньше.

Бюджет популистский?

Популистский был, если бы там была какая-то юлина тысяча. Его можно было сделать более реалистичным. Я бы сказал, что он немножко фантастический.

Бюджет должен быть консервативный. Вы должны быть уверены на 90%, что будет вот такой. Если доходы лучше - используются на дополнительные вещи. Если что-то идет не очень красиво - то вы уверены, что гораздо хуже того, что запланировали, не будет.

Первое полугодие будет сложным

Что ждет украинскую экономику в следующем году?

Нас ждет рост. Прогнозируем на следующий год около 4% роста ВВП. Сейчас тенденция инфляции на уровне 4-5%.

Первое полугодие будет сложным.

Чего ждать украинцам в плане достатка?

Радикальных изменений не произойдет. Как в этом году. Украина пережила этот год сравнительно легко. Только микропредприниматели страдали, закрывались их кафе, рестораны. В целом украинцы пережили этот кризис спокойно. В следующем году будет лучше. Но в доходах украинцев не будет масштабного роста.

Каким будет курс гривны относительно доллара?

Курс будет колебаться на уровне 28-ми. Колебания будут минимальны. Причина - низкий торговый дефицит.

Автор: Назар Вальчук
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