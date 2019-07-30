Переиграли сами себя. Богдан не может требовать увольнения Кличко

Андрей Богдан не имеет права просить Кабмин уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Фото: Rabinovich TV

Глава Офиса президента Андрей Богдан формально даже не госчиновник. Он не может просить Кабмин уволить Виталия Кличко с поста главы КГГА. Об этом в своем телеграм-канале пишет известная украинская журналистка, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Так она прокомментировала сегодняшний брифинг главы ОП Богдана, на котором он вручил Кличко "очередную чёрную метку". Кошкина обратила внимание: именно Богдан выступает "фронтменом борьбы ЗеКоманды с Виталием Владимировичем", что вызывает немало вопросов.

"Вы же помните, как Богдана назначали на должность? Специально реформировали АП в Офис президента, дабы Богдан — будучи люстрированным — смог возглавить новую структуру. Для этого Офис позиционируется как Патронатная Служба, глава которой уже вроде как и не чиновник. Раз так, то как может обычный наёмный менеджер (пусть даже очень высокопоставленный), не являясь госчиновником, просить Кабмин уволить главу КГГА? Это как?!)) Субъект обращения? Может, Конституцией предусмотрено?)", — недоумевает журналистка.

При этом Соня Кошкина усомнилась в том, что Кабмин поступит вразрез с Офисом президента. Происходящее она назвала "рубрикой: если долго и много стараться, можно перехитрить самих себя".

"Учитывая, что смелость — не главное качество Владимира Борисовича, она его обычно опосля настигает (как мы знаем из его откровений о пятом президенте), то сильно я сомневаюсь, что КМУ вступит в юридическую перепалку с ОП. Хотя мог бы и даже должен. Но это так... Заметки на полях)", — пишет Кошкина.