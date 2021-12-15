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Переход к стандартам НАТО: когда украинские офицеры выучат английский

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Переход к стандартам НАТО: когда украинские офицеры выучат английский
Украина имеет статус партнера расширенных возможностей НАТО. Фото: Укринформ

Дорожная карта по изучению английского языка Министерства обороны Украины позволяет прогнозировать, что до 2024 года все офицеры Вооруженных сил Украины выучат его.

Об этом сообщил советник по вопросам профессионального военного образования подполковник Стасис Палдунас, передает "Укринформ".

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"Программа очень амбициозная, и я надеюсь, до 2024 года… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% обучающих курсов будут на английском языке", - сказал Палдунас.

Однако советник отметил, что не все учебные заведения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.

Советник по подготовке сержантского и старшинского состава сержант майор Йонас Спавичюс подчеркнул, что стандарты НАТО по сержантскому составу Украина внедряет довольно быстро.

"Впрочем, есть сферы для улучшения и прогресса. Это проблемные вопросы зарплаты, социальных гарантий, низкая привлекательность службы в армии на рынке труда и недостаточный мотивационный фактор для профессиональной военной карьеры в ВСУ", - отметил Спавичюс.

В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО.

В этом году украинские военные звания были переведены на коды военных рангов Альянса.

В Кремле хотят, чтобы НАТО забыло об Украине.

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