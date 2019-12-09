Перед встречей с Путиным Зеленский поговорит с Меркель и Макроном

Путин должен встретиться с Меркель в 15:00. Фото: 112.ua

На саммите нормандской четверки первой встрече президент Украины Владимир Зеленский проведет с президентом Франции Эмманюэлем Макрона, После встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает Укринформ.

Встреча президентов Франции и Украины в соответствии с расписанием саммита должна состояться в 15:05. С Меркель - запланирована на 15:30.

При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00.

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На 16:00 запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 - встреча участников саммита с журналистами.

О возможной двусторонней встрече президентов Украины и РФ не сообщается.

Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинский, настоящее, а не "фейковых" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса. Сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.