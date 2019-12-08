"Нормандская встреча": какие вопросы первыми поднимет Зеленский

Зеленский будет говорить о освобождение пленных, прекращении огня и выводе чужих войск из Донбасса. Фото: Prm

Президент Владимир Зеленский во время "нормандского саммита" прежде всего поднимет три вопроса.

"Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не" фейковое" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса", - об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

Она добавила, что первые два вопроса важнее, ведь непосредственно касаются человеческой жизни.

"Последний - условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит Закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто под дулом автоматов. Сначала - наша граница, потом - выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", - отметила Мендель.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.