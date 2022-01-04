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вторник, 04 января 2022 19:52

Перед поездкой в РФ советники лидеров Франции и Германии будут говорить с Ермаком

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Перед поездкой в РФ советники лидеров Франции и Германии будут говорить с Ермаком
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Во вторник, 4 января, руководитель Офиса президента Андрей Ермак проведет телефонный разговор с представителями стран Нормандского формата - Франции и Германии.

Об этом сообщила советница Ермака по коммуникациям Дария Заривна, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном", - сказала она.

Разговор состоится накануне визита советников лидеров Франции и Германии в Москву. Он намечен на 6 января для переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермак написал победный пост без единого упоминания о Зеленском

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор второй раз за месяц. Главная тема - агрессия РФ против Украины.

2 января Байден созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Дата
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