Перед поездкой в РФ советники лидеров Франции и Германии будут говорить с Ермаком

Во вторник, 4 января, руководитель Офиса президента Андрей Ермак проведет телефонный разговор с представителями стран Нормандского формата - Франции и Германии.
Об этом сообщила советница Ермака по коммуникациям Дария Заривна, пишет "Интерфакс-Украина".
"Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном", - сказала она.
Разговор состоится накануне визита советников лидеров Франции и Германии в Москву. Он намечен на 6 января для переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермак написал победный пост без единого упоминания о Зеленском
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор второй раз за месяц. Главная тема - агрессия РФ против Украины.
2 января Байден созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Комментарии