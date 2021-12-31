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пятница, 31 декабря 2021 17:37

Ермак написал победный пост без единого упоминания о Зеленском

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Ермак написал победный пост без единого упоминания о Зеленском
Ранее Ермак в сообщениях хвалил Зеленского. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Facebook пост о уходящем году. Но ни словом не упомянул в нем президента Владимира Зеленского.

По словам Ермака, 2021-й был "разным, и хорошим, и плохим, и легким, и тяжелым".

"Год победного гопака Жана Беленюка, год гола на последних минутах на Евро-2020. Год празднования 30-й годовщины восстановления независимости нашей страны. И это празднование было мощным и эмоциональным. Год потерь и боли. Еще один год без мира", - написал.

Также заявил о "сопротивлении старой олигархически-коррупционной системы", которая тормозит "построение антикоррупционной инфраструктуры и реформ судебной и правоохранительной систем".

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"Это был год Крымской платформы, которая вернула память о Крыме миру, чтобы вернуть его Украине. Это – только начало долгого пути. И нашу платформу поддержали все страны ЕС и НАТО, все государства Большой семерки. Украина – большая семья, а в семье в радости и горе – стоят горой за своих. Своих не имеем права забывать, своих не оставим", - написал.

"Забудьте старые обиды, но не забывайте старых друзей. Идем в следующий год", - резюмировал.

Ранее Ермак в сообщениях хвалил Зеленского, называл его "честным и искренним", "принципиально новым лидером".

Президент Зеленский назначил Ермака руководителем Офиса 11 февраля 2020 года. Предварительно уволил с этой должности Андрея Богдана, ранее являвшегося адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

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