"Процветание только начинается" - Ермак написал оду Зеленскому

Ермак руководит Офисом президента с февраля прошлого года. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский - честный и искренний, ему сопротивляются олигархи. Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Facebook ко второй годовщине со времени избрания Зеленского президентом.

"Два года назад, 21 апреля, состоялся второй тур выборов, в котором Владимир Зеленский победил с результатом 73,22%. Тогда большинство украинцев выбрали честного и искреннего президента, который остается в первую очередь человеком.

Те выборы показали, что старые методы больше не дают результата, а манипуляции и фейки старой системы не работают", - написал руководитель ОП.

Ермак заявил о "принципиально новом лидере", которому сопротивляется "коррупционно-олигархическая система, многоголовая гидра".

Также заявил о "начале широкомасштабных перемен".

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"Он действительно любит Украину и делает все для ее процветания. Каждый в команде Зеленского мечтает увидеть нашу страну сильной, богатой и комфортной для всех граждан.

День второго тура выборов уже остался в истории, но история новой, европейской и процветающей Украины только начинается", - написал Ермак.

18 апреля кум Андрея Ермака Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".