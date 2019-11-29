Пашинскому продлили арест на следующий год

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 252
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2314
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1071
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1017
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 936
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1053
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11394
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1764
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
10
3
4
3
5
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Видео
Все видео
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6534
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2916
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 243
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
пятница, 29 ноября 2019 13:19

Пашинскому продлили арест на следующий год

1 Комментировать
Пашинскому продлили арест на следующий год
Суд отказал принять Пашинского на поруки рядом нардепов.

Печерский районный суд города Киева продлил арест бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Суд продлил срок содержания экс-нардепа под стражей на 60 суток.

Пашинского будут держать под стражей до 29 января без права внесения залога.

При этом суд отказал в удовлетворении ряда ходатайств о взятии Пашинского на поруки рядом нардепов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Пашинского: Труба напомнил о тюремном сроке

7 октября суд принял Сергея Пашинского под стражу.

Его подозревают в нанесении тяжкого телесного повреждения гражданину Вячеславу Химикусу. Пашинский выстрелил ему в ногу 2016-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пашинскому продлили арест на следующий год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Золото, драгоценные камни и кинжал - президент издал указ символике

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 72281
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 13311
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 9846
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8379
Біткоін - це експеримент, який все ще триває: експерт розповів про перспективу криптовалюти і е-гривні
Біткоін - це експеримент, який все ще триває: експерт розповів про перспективу криптовалюти і е-гривні
 Просмотров: 6399
Политика
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова" 2 Просмотров: 378
Общественному вещателю увеличили бюджет на 70%: что это значит
Общественному вещателю увеличили бюджет на 70%: что это значит Просмотров: 117
Золото, драгоценные камни и кинжал - президент издал указ символике
Золото, драгоценные камни и кинжал - президент издал указ символике
 Просмотров: 252
Бунт в Николаеве: депутаты пытаются сместить председателя областного совета
Бунт в Николаеве: депутаты пытаются сместить председателя областного совета Просмотров: 261
Зеленский ввел новые воинские звания
Зеленский ввел новые воинские звания Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
9
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
3
Европейский Союз не может защититься самостоятельно - Меркель
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
Голосов: 13878
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua