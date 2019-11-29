Пашинскому продлили арест на следующий год

Суд отказал принять Пашинского на поруки рядом нардепов.

Печерский районный суд города Киева продлил арест бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Суд продлил срок содержания экс-нардепа под стражей на 60 суток.

Пашинского будут держать под стражей до 29 января без права внесения залога.

При этом суд отказал в удовлетворении ряда ходатайств о взятии Пашинского на поруки рядом нардепов.

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7 октября суд принял Сергея Пашинского под стражу. Его подозревают в нанесении тяжкого телесного повреждения гражданину Вячеславу Химикусу. Пашинский выстрелил ему в ногу 2016-го.