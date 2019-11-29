Пашинскому продлили арест на следующий год

Печерский районный суд города Киева продлил арест бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.
Суд продлил срок содержания экс-нардепа под стражей на 60 суток.
Пашинского будут держать под стражей до 29 января без права внесения залога.
При этом суд отказал в удовлетворении ряда ходатайств о взятии Пашинского на поруки рядом нардепов.
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7 октября суд принял Сергея Пашинского под стражу.
Его подозревают в нанесении тяжкого телесного повреждения гражданину Вячеславу Химикусу. Пашинский выстрелил ему в ногу 2016-го.
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