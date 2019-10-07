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понедельник, 07 октября 2019 19:19

Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу

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Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
Пашинский заявил, что будет сотрудничать со следствием. Фото: УНИАН

Суд взял нардепа 8-го созыва от "Народного фронта" Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря. Его подозревают в нанесении тяжкого телесного повреждения гражданину Вячеславу Химикусу. Пашинский выстрелил ему в ногу в 2016 году.

Решение приняли 7 октября. О такой форме пресечения ходатайствовало Государственное бюро расследований.

Сторона обвинения просила взять экс-нардепа под стражу ввиду того, что он может влиять на свидетелей или уехать за границу.

Пашинский рассказал свою версию. По его словам, 31 декабря он с женой возвращался домой. На узкой дороге они едва не столкнулись с микроавтобусом. Жена попросила мужчин в "Фольцвагене" включить аварийку. На что они начали угрожать ее изнасиловать. Экс-нардеп решил требовать у них прощения. Он вышел из машины. Химикус напал на него с бутылкой, ударив по голове. Пашинский упал. Мужчина продолжил угрожать.

"Понимая опасность, что жена в трех метрах, с целью остановить нападение выстрелил ему в ногу. После этого я крикнул жене вызвать скорую и полицию. Я сам оказал ему первую помощь", - сказал Пашинский.

И добавил, что его сын уехал с травмированным человеком в больницу.

Пашинский обратил внимание, что события произошли 3 года назад и задавал риторический вопрос, почему дело раасматривают сейчас.

"Есть у нас в государстве такой персонаж Андрей Портнов (...) Он рассказывал, что он меня посадит. У меня есть все основания говорить, что орган досудебного следствия координирует свои действия с Портновым", - заявил Пашинский.

"Я конечно буду работать со следствием, я никуда не поеду, я буду делать все, чтобы очистить свое имя".

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31 декабря 2016-го народный депутат Сергей Пашинский выстрелил из травматического пистолета в ногу Вячеславу Химикусу. Инцидент произошел в селе Хлепча Васильковского района Киевской области.

Экс-нардеп с женой возвращались вечером домой на машине. Возле Василькова едва не столкнулись с микроавтобусом, который толкали двое мужчин. Начался спор. Химикус якобы разбил на голове Пашинского стеклянную бутылку. Депутат выстрелил ему в ногу из пистолета. Заявил, что сделал это в целях самообороны.

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07
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