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среда, 03 июля 2019 10:49

Парубий срочно обратился к президенту

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Парубий срочно обратился к президенту
Президент не реагирует на принятый парламентом закон, жалуется спикер. Фото: Николай Лазаренко

Президент Владимир Зеленский не реагирует на принятый Верховной Радой закон о временных следственных комиссиях. Хотя сроки относительно ответа уже прошли.

Об этом заявил спикер Андрей Парубий в среду.

"Президент Зеленский ще 27 июня должен был дать ответ по поводу закона, который мы приняли, о временных следственных комиссиях. Согласно Конституции, прошло 15 дней, должно было быть или вето или объяснения и дополнения или поддержка этого закона. Это один из принципиальных законов для Верховной Рады" , - сказал Парубий, пишет "Українська правда"

По словам спикера, в СМИ появилась информация о наложенном президентом вето.

"К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь к Офису президента Украины: немедленно передать любой документ в парламент. Чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса мобилизироваться и преодолеть это вето или проголосовать за предложения", - сказал он.

Парубий отметил, что указанный закон регламентирует парламентский контроль.

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Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и специальных комиссиях, предусматривающий процедуру импичмента президенту. "За" проголосовали 279 народных депутатов.

Документ поддержали фракции "Блок Петра Порошенко", "Народний фронт", "Опозиційний блок", половина "Самопоміч", Радикальная партия Олега Ляшко, "Батьківщина".

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Дата
03
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