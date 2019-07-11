Парубий предупредил преемников: "У меня достаточно решимости"

 
Ексклюзивы
1/5
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1080
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1251
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4743
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 891
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 558
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 909
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 414
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1539
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 540
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1413
Фото
Все фото
7
10
7
4
3
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Видео
Все видео
"Это были реально крутые года" - Парубий выступил с трогательным прощальным словом
"Это были реально крутые года" - Парубий выступил с трогательным прощальным словом
Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон
Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон
Местный чиновник передумал подавать на президента в суд
Местный чиновник передумал подавать на президента в суд
Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение
Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 540
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2421
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1863
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1926
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 216
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 08:00

Парубий предупредил преемников: "У меня достаточно решимости"

  Комментировать
Парубий предупредил преемников: &quot;У меня достаточно решимости&quot;
Андрей Парубий возглавляет Верховную Раду с 14 апреля 2016 года. Фото: volynonline.com

Председателем Верховной Рады следующего созыва должен стать государственник, который не будет посягать на язык или веру.

Такое обещание дал спикер парламента Андрей Парубий.

"Сделаю все возможное, чтобы это был государственник, человек государственных взглядов. Чтобы никогда тот, кто занимает антиукраинские позиции, не смог оказаться в президиуме Верховной Рады Украины.

Тех, кто будет ставить под сомнение язык, декоммунизацию или церковь, буду трактовать даже не как политических оппонентов, а как врагов украинского государства. Думаю, у меня достаточно опыта, сил и решимости, чтобы останавливать их, если будет посягательство на святые вещи", - сказал Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это были реально крутые года" - Парубий выступил с трогательным прощальным словом

12 июля - последний пленарный день Верховной Рады VIII созыва. На 21 июля запланированы внеочередные выборы в парламент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Парубий предупредил преемников: "У меня достаточно решимости"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Древние мореплаватели пересекали океан на лодках

Самое читаемое
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 53319
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 14 Просмотров: 24751
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 20061
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 17271
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 13025
Политика
"Это не последнее решение" - почему суд ЕС снял санкции с Януковича
"Это не последнее решение" - почему суд ЕС снял санкции с Януковича Просмотров: 783
Попытки эксплуатировать Волынскую трагедию недопустимы - МИД
Попытки эксплуатировать Волынскую трагедию недопустимы - МИД 1 Просмотров: 261
У Зеленского заявили, что Рада приняла Избирательный кодекс с нарушением регламента
У Зеленского заявили, что Рада приняла Избирательный кодекс с нарушением регламента Просмотров: 585
В Москве отпустили всех задержанных на митинге крымских татар
В Москве отпустили всех задержанных на митинге крымских татар Просмотров: 72
ЦИК отменила регистрацию скандального "Слуги народа" Куницкого
ЦИК отменила регистрацию скандального "Слуги народа" Куницкого Просмотров: 270
Больше всего комментируют
26
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
22
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
15
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
14
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
9
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
Голосов: 6143
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua