Парубий предупредил преемников: "У меня достаточно решимости"

Андрей Парубий возглавляет Верховную Раду с 14 апреля 2016 года. Фото: volynonline.com

Председателем Верховной Рады следующего созыва должен стать государственник, который не будет посягать на язык или веру.

Такое обещание дал спикер парламента Андрей Парубий.

"Сделаю все возможное, чтобы это был государственник, человек государственных взглядов. Чтобы никогда тот, кто занимает антиукраинские позиции, не смог оказаться в президиуме Верховной Рады Украины.

Тех, кто будет ставить под сомнение язык, декоммунизацию или церковь, буду трактовать даже не как политических оппонентов, а как врагов украинского государства. Думаю, у меня достаточно опыта, сил и решимости, чтобы останавливать их, если будет посягательство на святые вещи", - сказал Парубий.

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12 июля - последний пленарный день Верховной Рады VIII созыва. На 21 июля запланированы внеочередные выборы в парламент.