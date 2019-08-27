Парубий обещает подписать Избирательный кодекс на протяжении 2 часов

Депутаты приняли Избирательный кодекс еще 11 июля. ФОТО: сайт Рады

Спикер Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий собирается подписать Избирательный кодекс в течение одного-двух часов и передать на подпись Владимиру Зеленскому.

"Во время нашего брифинга Князевич, председатель комитета, который только что вышел из отпуска, подписал Избирательный кодекс и передал мне на подпись ... Поэтому я думаю, в течение часа-двух мной будет подписан Избирательный кодекс", - передает его слова "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что такое Избирательный кодекс

11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Избирательный кодекс. Спикер Андрей Парубий 17 раз ставил на голосование поправки, на которые не хватало голосов. Решение принимали час. Документ поддержали 230 нардепов.