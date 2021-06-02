Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт

"Ринат Ахметов особо не будет заниматься результатам партии Бориса Колесникова", говорит Вадим Денисенко. Фото: footballua.tv

Партия, которую основал бывший министр времен Азарова Борис Колесников, получит доступ к каналам Рината Ахметова. Однако помогать в создании проекта олигарх не станет. Партию ждет пшик. Об этом Gazeta.ua рассказал исполнительный директор "Украинского института будущего" Вадим Денисенко.

"Это амбициозный проект прежде всего Колесникова, который много лет дружит и является соратником Рината Ахметова. Будет ли он помогать созданию этой партии? Вряд ли Ахметову нужна эта партия. Будет давать эфиры, каналы откроет для Колесникова. Спикеры этой партии будут появляться на каналах. И все. Ахметов особо не будет заботиться о результатах, если не произойдет чуда и партия не начнет набирать голоса. В этом очень сомневаюсь", – говорит эксперт.

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Также добавляет: "Борис Колесников давно хотел вернуться в политику, создать свой проект. Но перспектив у его партии почти нет. По нескольким причинам. Первая – Колесников не является харизматичным человеком. Не являются тем лидером, на которого у общества есть запрос. Идеология, которую они производят: мы приведем умных людей, которые объясняют, как правильно строить страну – сейчас запроса на нее особо нет. Нет большого слоя людей, которые поверили, что придет директор завода и все решит. Но проблема еще и в том, что там нет людей, которые могли бы зажигать общество".

Вероятность, что партия Колесникова может выстрелить на выборах, очень низкая, отмечает Денисенко.

"Единственный плюс, что эта партия отберет 1-2% у "Оппозиционной платформы – За жизнь". Исходя из нынешней ситуации, конъюнктуры, персонажей, которые пришли в партию Колесникова, вероятность отбирать скорее низкая. Большой вопрос, насколько это будет оппозиция Зеленского. Без этого трудно представить, как эта партия сможет победить", – говорит Денисенко.

Борис Колесников, ексвицепремьер Украины, народный депутат нескольких созывов от "Партии регионов", создал партию под названием "Украина – наш дом". Заявленной целью партии является "восстановление суверенитета и "реальной государственности" Украины, рост экономики с повышением социальных стандартов".

Колесников также заявил, что хочет "принять новую Конституцию и перейти на парламентскую модель государственного правления с двухпалатным парламентом".