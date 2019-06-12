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среда, 12 июня 2019 18:21

Партия Вакарчука может пройти в Раду - опрос

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Шансы партии "Гражданская позиция" попасть в Верховную Раду снизились, а партии "Голос" - выросли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за период с 6 по 9 июня.

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Проходной барьер на внеочередных выборах преодолевают "Слуга народу" (47,5%), "Опозиційна платформа – За життя" (10,4%), "Європейська Солідарність" (7,9%), "Батьківщина" (7, 5%) и партия "Голос" (6,4%).

Автор: "Рейтинг"
  Опубликовали последние рейтинги кандидатов
Опубликовали последние рейтинги кандидатов

На Верховную Раду следующего созыва ждет большое обновление. Как минимум 3 фракции могут выпасть из парламента. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Дата
12
июня

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