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среда, 05 августа 2020 15:21

Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ

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Партия &quot;Слуга народа&quot; планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПзЖ. Фото: ukrinform.ua

В партии "Слуга народа" объявили о планах создать ситуативное сотрудничество с политсилой "Оппозиционная платформа - За жизнь" после местных выборов. Вроде такого развития событий хотят их избиратели.

Об этом со ссылкой на источник в политсиле сообщает "Бабель".

По его словам, после выборов "слуги" будут сотрудничать с ОПЗЖ ситуативно.

"У них, в отличие от "Голоса" и "ЕС", нет идеологических требований - они абсолютно прагматичны и понятны", - рассказал представитель "Слуги народа".

По информации издания, ранее "Слуга народа" провела соцопрос. Спрашивали мнение своих избирателей, с какой из партий после выборов они хотят, чтобы СН создала коалицию в местных советах.

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По данным этого опроса, 50% ответили, что не против сотрудничества с ОПЗЖ, а 37% не хотят коалиции ни с одной из партий. Часть избирателей также поддерживают коалицию с "Батькивщиной".

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой обязать Министерство юстиции Украины отменить регистрацию президентской партии "Слуга народа". В ОАСК отмечают, что сейчас решают, открывать ли производство по этому иску.

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05
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