Скандальный Окружной административный суд Киева хочет отменить регистрацию партии "Слуга народа"

Суд собирается отменить регистрацию "Слуги народа". Фото: 24 канал

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой обязать Министерство юстиции Украины отменить регистрацию президентской партии "Слуга народа".

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи Закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении подачи представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В ОАСК отмечают, что сейчас решают, открывать ли производство по этому иску.

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Напомним, председателю ОАСК Павлу Вовку и еще четверым людям НАБУ сообщило о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основаны на изучении записей разговоров в кабинете Вовка.