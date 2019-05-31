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Партия "Слуга народа" ищет кандидатов в депутаты - Разумков

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Партия &quot;Слуга народа&quot; ищет кандидатов в депутаты - Разумков
Сопротивление системы, с которым столкнулся президент Владимир Зеленский, является катастрофическим, а против главы государства не стесняются применять "любые методы" Фото: LIGA.net

Президенту Владимиру Зеленскому нужна поддержка в украинском парламенте.

Он не рассматривает вариантов возможной коалиции и потенциальных партнеров в новой Верховной Раде. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, рассказывает ТСН.

"У нас амбициозная цель - чтобы мы набрали как можно больше", - отметил представитель этой политической силы. Это необходимо "для реализации тех задач, которые перед президентом поставило украинское общество. На сегодняшний момент мы рассматриваем предстоящие выборы, как фактически третий тур", - заявил Разумков.

По его словам, сопротивление системы, с которым столкнулся президент Владимир Зеленский, является катастрофическим, а против главы государства не стесняются применять "любые методы". Для реализации своей политики президента, по мнению лидера "Слуги народа", необходимо консолидировать все вертикали власти.

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Партия ищет кандидатов в депутаты. Список окончательно утвердят до первой декады июля. В соцсетях уже объявили набор претендентов. Кандидат на мандат должен быть порядочным и успешным. И эти качества тщательно проверят.

20 мая Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду. Политики отреагировали на это по-разному.

Утром 21 мая в Администрации президента состоялись консультации со спикером Андреем Парубием, его заместителями, лидерами фракций и депутатских объединений. В пресс-службе Зеленского назвали главный аргумент для роспуска - "очень низкое доверие граждан в парламент". Юридическое основание для роспуска - от 2016 года на ВР не существовало коалиции.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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