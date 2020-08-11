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Партия Порошенко требует от Зеленского дать оценку обвинениям Минюста США относительно Коломойского

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Партия Порошенко требует от Зеленского дать оценку обвинениям Минюста США относительно Коломойского
"ЕС" требует от президента Владимира Зеленского оценить факты Минюста США о хищении средств ПриватБанка

Партия "Европейская Солидарность" требует от президента Владимира Зеленского дать оценку фактам Мининстерства юстиции США о хищении средств ПриватБанка, обеспечить беспристрастное расследование и возврат средств в Украину.

Об этом говорится в заявлении партии.

Партия требует от президента, генерального прокурора, НАБУ, НАПК и Госфинмониторинга следующее:

• пойти на полное и комплексное сотрудничество с американской системой правосудия в отношении обвинений Коломойского и его сообщников;
• начать диалог с американской стороной, чтобы вернуть незаконно выведенные из ПриватБанка средства;
• возбудить уголовные производства против Коломойского по эпизодам, имеющими отношение к фактам финансовых махинаций, что разоблачил Минюст США;
• создать Временную следственную комиссию, которая будет расследовать вывод активов из ПриватБанка.

Что за дело?

6 августа стало известно, что Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и отмывании этих денег в Америке и по всему миру через сеть компаний-посредников. Они вместе с Боголюбовым вроде бы использовали подконтрольный им ПриватБанк как "личный счет" для построения собственного бизнеса в США.

Коломойский приобрел таким образом почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в штате Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и др.

Сам олигарх отрицает обвинения и заявляет, что все инвестиции он сделал из собственных средств, которые получил в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке.

Речь идет о соглашении 2007 года, по которой Коломойский вместе с партнерами из группы "Приват" продали компании Evraz свои металлургические активы в Украине. За это Коломойский получил 9,72% акций группы Evraz. Тогда он заявлял, что общая сумма сделки составила около $4 миллиардов.

ПриватБанк считает, что Коломойский и Боголюбов отмыли почти $800 млн. В мае 2019 года руководство банка подало иск против Коломойского и Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр. ПриватБанк заявил о миллиардных убытках и утверждал, что бизнесмены за счет денег банка скупали недвижимость в штатах Огайо, Техас, Флорида и Кентукки.

4 августа Федеральное бюро расследований США обыскало офис компании по недвижимости в пригороде Кливленда, совладельцем которой является Игорь Коломойский. Рейд провели в рамках проверки деятельности украинского олигарха.

Бабель
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