Партия Порошенко изменила название

Партия Петра Порошенко теперь называется "Європейська солідарність". Фото: Reuters

Партия "Блок Петра Порошенка "Солідарність" изменила название на "Європейська Солідарність".

Такое решение съезд партии принял 24 мая.

Это название было предложено на форуме "Солідарна справа громад" политологом Сергеем Тараном.

"Предлагаю, чтобы новая партия называлась "Європейська Солідарність", - сказал Таран во время выступления об идеологии партии, пишет LB.ua

На форуме гражданских активистов пятый президент Петр Порошенко сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

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В пятницу, 24 мая, в Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.