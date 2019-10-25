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пятница, 25 октября 2019 09:28

Партия Порошенко имеет новое предложение по вступлению в НАТО

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Партия Порошенко имеет новое предложение по вступлению в НАТО
Порошенко подчеркнул, что в первую очередь заботиться о вступлении в НАТО должен украинский президент. Фото: glavcom.ua

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился в Верховную Раду с проектом, который подготовила его партия "Европейская солидарность" относительно вступления в НАТО.

Парламентарии предлагают Верховной Раде обратиться в НАТО, чтобы там предоставили план действий для членства в Альянсе, об этом сообщил Петр Порошенко в видеообращении в Facebook.

"Территориальную целостность Украины мы восстановим политико-дипломатическим путем. Такую стратегию мы выработали еще в 2014-м. Эта стратегия верна и безальтернативная. Но она не изменит агрессивной природы северной соседки. Устойчивый мир и надежная безопасность возможны, только если Украина станет членом НАТО. За 5 лет мы сблизились, как никогда", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что в первую очередь заботиться о вступлении в НАТО должен украинский президент.

"А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю относительно вступления Украины в Альянс. Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции".

Порошенко призвал власти и оппозицию поддержать инициативу его партии.

НАТО призвало страны Альянса расширить военную помощь Украине.Североатлантический совет НАТО под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетит Украину 30-31 октября. В рамках визита представители Альянса побывают в Одессе и Киеве.

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Дата
25
октября

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