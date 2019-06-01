Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко

Лидер партии "Основа" Андрей Николаенко сообщил об объединении с партией "Батькивщина".

Политическая партия "Основа" определилась с форматом участия во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля: "Основа" будет объединять усилия с партией "Батькивщина" и формировать общий список кандидатов в депутаты. Об этом по итогам внеочередного съезда "Основы", который состоялся 31 мая, заявил председатель партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Представители партии "Основа" будут участвовать во внеочередных выборах Рады. Это - основное решение нашего внеочередного съезда. Конечно, мы рассчитывали на то, что Рада сделает избирательное законодательство более демократичным, снизит проходной барьер для новых политических сил и даст возможность прохождения в парламент блоков политических партий. Но, исходя из того, что досрочные выборы пройдут по текущему закону, мы решили идти на эти выборы путем формирования общего списка с партией "Батькивщина" ", - отметил Андрей Николаенко.

Как заявил глава "Основы", партия будет делегировать своих представителей на выборы как в общенациональном, так и в мажоритарных избирательных округах.

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"Совместный поход на выборы с "Батькивщиной" - это взвешенный шаг. Ведь нам идеологически близки основные программные положения "Батькивщины" по важнейшим на сегодня вопросам - стратегии экономического роста и мирного урегулирования в Украине", - отметил глава "Основы" и напомнил, что "Основа" последовательно поддерживала Юлию Тимошенко и во время президентской кампании.

Андрей Николаенко считает, что совместная команда "Основы" и "Батькивщины" в обновленной Раде будет способна быстрее создать сильную проукраинскую коалицию, которая сформирует правительство.

"Мы считаем, что сегодня стране нужно эффективное, опытное и компетентное правительство. Уверен, что наша совместная команда способна сформировать в будущей Раде сильную проукраинскую коалицию, и будет претендовать на позиции как главы правительства, так и специалистов, ответственных за экономическое развитие и реинтеграцию Донбасса", - констатировал Андрей Николаенко.

Лидер партии "Основа" Сергей Тарута поддержал на президентских выборах кандидата от партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.