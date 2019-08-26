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понедельник, 26 августа 2019 18:15

Партии кума Путина отдали комитет по свободе слова - СМИ

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Партии кума Путина отдали комитет по свободе слова - СМИ
Медведчук катается в Москву к своему куму, президенту страны-агрессора Путину.

Парламентский комитет по свободе слова возглавит представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" кума президента России Виктора Медведчука.

Об этом сообщает "Українська правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа".

Такое решение было принято в понедельник на заседании подготовительной группы парламента. Во вторник состоится заседание рабочих подгрупп и подготовительной группы, где распределение по комитетам должны утвердить окончательно.

Кресло вице-спикера решили отдать внефракционным депутатам.

Комитет по вопросам молодежи и спорта возглавит представитель "Батькивщины", по вопросам евроинтеграции - "Европейской солидарности". Комиссию по вопросам ветеранов также возглавит представитель "ЕС".

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14 июня сообщалось, что народный депутат, соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK. Теперь нардеп является официальным владельцем 3-х медиа, ранее он купил "112 Україна" и NewsOne. Эти телеканалы называют ресурсами Медведчука.

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Дата
26
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