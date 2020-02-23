Ответы о убийствах участников Майдана лежат в архивах ФСБ и Путина - Портников

Кремлю было нужно, чтобы Янукович остался у власти.

Убийства участников Революции достоинства - это не внутриполитическая, а внешнеполитическая история. Это начало войны России против Украины.

Об этом сказал публицист Виталий Портников.

"Чтобы понять, кто реально отдал приказ об уничтожении Небесной сотни, нужно две вещи.

Во-первых, возвращение из Москвы для участия в судебных процессах тогдашнего украинского руководства. Потому что это оно ответственно за те события. А все тогдашнее руководство находится в России - Янукович, Азаров, Захарченко, бывший председатель Службы безопасности Якименко и другие высокопоставленные чиновники. Все, кто остался в Украине, это либо вторые-третьи лица, или исполнители. И то - не все.

Второе - не получим точных доказательств, пока не получим доступа к архивам ФСБ Российской Федерации и администрации Путина.

Известно, что в последние недели Майдана здесь активно работали российские спецслужбисты. Называлась фамилия генерала Беседы, одного из руководителей ФСБ, бывшего помощника Путина Суркова. И все эти вещи, уверен, задокументированы россиянами. Все эти стенограммы телефонных разговоров Путина и Януковича у них есть. Предложения, которые делались россиянами. Спецоперации, которые они здесь организовывали, включая фамилиями - кто, что. Все там есть.

Совершенно очевидно, что уничтожение Небесной сотни, убийство людей в центре Киева, это не внутриполитическая, а внешнеполитическая история. Это первый день войны России против Украины. РФ все время побуждала Януковича к силовому подавлению протеста. Он был у нее на крючке - финансовом, дали ему деньги. И политическом. Кремлю было нужно, чтобы Янукович остался у власти.

И когда стало понятно, что Янукович готов к определенным договоренностям с протестующими, когда в Киев, когда расстреливали Небесную сотню, прибыли министры иностранных дел Франции, Германии и Польши, представитель президента России в переговорах отказался подписывать этот документ. Это было признаком настоящей российской заинтересованности в том, что происходило.

Когда уже расстреливали людей в центре Киева, началась операция по аннексии Крыма. Российские медали за захват Крыма были выбиты 20-м февраля 2014 года.

Уничтожение Небесной сотни укладывалось в спецоперацию россиян. Потому что это была полная дестабилизация ситуации в Украине. И россияне уже начали вытягивать Януковича из Киева.

Россияне документы не уничтожают, просто не отдают. Учитывая, что огромное количество тех, кто с ними сотрудничают, продолжают сидеть здесь в Киеве", - сказал Виталий Портников в эфире "Еспресо TV".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Следователи Государственного бюро расследований по делу Майдана задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Омега". Ему объявили о подозрении в совершении прицельных выстрелов на поражение по направлению толпы безоружных участников Евромайдана на улице Инс