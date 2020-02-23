Ответы о убийствах участников Майдана лежат в архивах ФСБ и Путина - Портников

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1395
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4122
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1854
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1809
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4905
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 945
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1719
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5760
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2565
Фото
Все фото
5
4
3
4
3
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Турборежим превратился в балаган. Как &quot;слуги&quot; слушали отчет Гончарука
Турборежим превратился в балаган. Как "слуги" слушали отчет Гончарука
&quot;Россия начала войну здесь&quot; - в центре столицы повесили баннер
"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер
Богдан выложил новые фото с Сейшел и зовет к себе девушек
Богдан выложил новые фото с Сейшел и зовет к себе девушек
Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром
Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром
Видео
Все видео
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
Штраф и на выход из Рады. Разумкову показали первого кнопкодава в законе
Штраф и на выход из Рады. Разумкову показали первого кнопкодава в законе
"Слуга" Бужанский не поднялся почтить память погибших участников Революции достоинства
"Слуга" Бужанский не поднялся почтить память погибших участников Революции достоинства
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1719
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1809
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1116
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1116
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1053
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
Просмотров: 423
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
воскресенье, 23 февраля 2020 22:29

Ответы о убийствах участников Майдана лежат в архивах ФСБ и Путина - Портников

  Комментировать
Ответы о убийствах участников Майдана лежат в архивах ФСБ и Путина - Портников
Кремлю было нужно, чтобы Янукович остался у власти.

Убийства участников Революции достоинства - это не внутриполитическая, а внешнеполитическая история. Это начало войны России против Украины.

Об этом сказал публицист Виталий Портников.

"Чтобы понять, кто реально отдал приказ об уничтожении Небесной сотни, нужно две вещи.

Во-первых, возвращение из Москвы для участия в судебных процессах тогдашнего украинского руководства. Потому что это оно ответственно за те события. А все тогдашнее руководство находится в России - Янукович, Азаров, Захарченко, бывший председатель Службы безопасности Якименко и другие высокопоставленные чиновники. Все, кто остался в Украине, это либо вторые-третьи лица, или исполнители. И то - не все.

Второе - не получим точных доказательств, пока не получим доступа к архивам ФСБ Российской Федерации и администрации Путина.

Известно, что в последние недели Майдана здесь активно работали российские спецслужбисты. Называлась фамилия генерала Беседы, одного из руководителей ФСБ, бывшего помощника Путина Суркова. И все эти вещи, уверен, задокументированы россиянами. Все эти стенограммы телефонных разговоров Путина и Януковича у них есть. Предложения, которые делались россиянами. Спецоперации, которые они здесь организовывали, включая фамилиями - кто, что. Все там есть.

Совершенно очевидно, что уничтожение Небесной сотни, убийство людей в центре Киева, это не внутриполитическая, а внешнеполитическая история. Это первый день войны России против Украины. РФ все время побуждала Януковича к силовому подавлению протеста. Он был у нее на крючке - финансовом, дали ему деньги. И политическом. Кремлю было нужно, чтобы Янукович остался у власти.

И когда стало понятно, что Янукович готов к определенным договоренностям с протестующими, когда в Киев, когда расстреливали Небесную сотню, прибыли министры иностранных дел Франции, Германии и Польши, представитель президента России в переговорах отказался подписывать этот документ. Это было признаком настоящей российской заинтересованности в том, что происходило.

Когда уже расстреливали людей в центре Киева, началась операция по аннексии Крыма. Российские медали за захват Крыма были выбиты 20-м февраля 2014 года.

Уничтожение Небесной сотни укладывалось в спецоперацию россиян. Потому что это была полная дестабилизация ситуации в Украине. И россияне уже начали вытягивать Януковича из Киева.

Россияне документы не уничтожают, просто не отдают. Учитывая, что огромное количество тех, кто с ними сотрудничают, продолжают сидеть здесь в Киеве", - сказал Виталий Портников в эфире "Еспресо TV".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Следователи Государственного бюро расследований по делу Майдана задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Омега".

Ему объявили о подозрении в совершении прицельных выстрелов на поражение по направлению толпы безоружных участников Евромайдана на улице Инс

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ответы о убийствах участников Майдана лежат в архивах ФСБ и Путина - Портников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Осужденного убийцу вешали трижды

Похитили чемпиона "Формулы-1"

Детей начали вакцинировать от полиомиелита

Лучший английский палач казнил мятежников

Блины навязала Москва - какое традиционное блюдо украинцев на Масленицу

Имя дочери или Девы Марии - история названия Mercedes

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 33040
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 21357
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 15616
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
 Просмотров: 14760
&quot;Его вытащили за рот, ничего не успел сказать&quot; - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
9
 1 Просмотров: 11583
Политика
Хотелось, чтобы Украина и Россия помирились - Трамп
Хотелось, чтобы Украина и Россия помирились - Трамп Просмотров: 594
Социолог раскусила "регионалов", которые хотят реванша
Социолог раскусила "регионалов", которые хотят реванша Просмотров: 2655
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 10071
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
5
 1 Просмотров: 1953
Комитет избирателей дал сомнительную характеристику партии Зеленского
Комитет избирателей дал сомнительную характеристику партии Зеленского 1 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
1
Министр установил рекорд
1
Российские наемники атаковали позиции украинских военных
1
Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону
Голосов: 15139
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua