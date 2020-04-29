"Ответственность должна быть персональной": Разумков высказался по закону о люстрации

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию. Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию.

Поскольку под нее попали многие люди, которые были хорошими специалистами.

"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах. Есть ли за ними коррупционный шлейф? Не мне судить, этим должны заниматься правоохранительные органы. Например, у меня были знакомые, которые не производили впечатления злостных коррупционеров вселенского масштаба", - отметил Разумков, передает РБК-Украина.

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Спикер Рады подчеркнул, что в его понимании "ответственность должна быть персональной".

"Если вы вор, если вы человек, который замешана в коррупции или каких-то еще более страшных деяниях, вас не увольнять надо - вас надо сажать. Этим должны заниматься правоохранительные органы, затем собранные материалы должны быть отправлены в суд, и справедливый суд должен принять решение в соответствии с законом", - добавил он.

Однако сейчас, в условиях эпидемии коронавируса, Верховная Рада не будет принимать какие-то решения об отмене закона о люстрации. В дальнейшем, в зависимости от инициатив народных депутатов и уровня поддержки, теоретически это возможно.

Люстрация после Революции достоинства была обоснована. Но ее реализация привела к нарушению прав чиновников, решил Европейский суд по правам человека. Украина проиграла апелляцию по делу "Полях и другие против Украины", в котором объединены жалобы пятерых чиновников, уволенных в 2014 году по закону о люстрации.