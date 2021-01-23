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суббота, 23 января 2021 15:36

Отстраненный Тупицкий подал в суд на управление госохраны

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Отстраненный Тупицкий подал в суд на управление госохраны
Глава КСУ Александр Тупицкий подал в суд на управление государственной охраны. Фото: sud.ua

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал в Окружной админсуд Киева на управление государственной охраны.

Предметом иска является блокирование правоохранителями ему входа в здание суда. Соответствующие документы от Тупицкого поступили 19 января, говорится в сообщении на портале Судебной власти.

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Так, Тупицкий подал заявление об обеспечении иска до подачи искового заявления. Ответчиком является управление госохраны, третьим лицом - Государственное бюро расследований. Предмет иска - запрет выполнения действий.

Дело будет рассматривать судья Ярослава Добрянская.

29 декабря в прошлом году президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на 2 месяца главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. 5 января судьи Конституционного суда провели собрание в связи с указом Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление, в котором подчеркнули недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КСУ.

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