Отстранение Тупицкого: Конституционный суд соберется на специальное заседание

Зеленский отстранил Тупицкого. Фото: Радио Свобода

Конституционный суд Украины проведет специальное заседание из-за решения об отстранении Тупицкого.

Решение об увольнении судьи Конституционного суда с должности по основаниям, определенным ч. 2 ст. 149-1 Основного Закона, принимает исключительно КСУ на специальном пленарном заседании, сообщили в КСУ.

Ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский созвал заседание СНБО: говорили о конституционном кризисе

Напомним, Владимир Зеленский отстранил от должности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на два месяца.