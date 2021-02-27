"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры

Во Офисом генерального прокурора собрались митингующие в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка.
Люди скандируют "Венедиктова - чума", "Аваков - черт", "Свободу Cтерненку", "Свободу Антоненко", сообщает корреспондент Gazeta.ua
"Венедиктовой (генеральный прокурор. - Gazeta.ua) только одно направление - отставка", - говорит в микрофон организатор
Стреляют петарды, присутствующие курят файеры. Файеры бросили на крышу прокуратуры.
К зданию ведомства пришла многотысячная колонна.
Обновляется.
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