"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры

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"Венедиктовой (генеральный прокурор. - Gazeta.ua) только одно направление - отставка", - говорит в микрофон организатор

Во Офисом генерального прокурора собрались митингующие в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка .

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